الاتحاد المصري للسلاح يحيل لاعبة إلى لجنة الانضباط بسبب أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة عبد المنعم الحسيني، تحويل اللاعبة يارا الشرقاوي إلى لجنة الانضباط والقيم باللجنة الأولمبية المصرية نظرا لما بدر منها من تجاوزات وادعائها بعدم حصولها على الدعم اللازم واتهامها مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح بالتقصير بعدما ودعت منافسات السلاح في أولمبياد باريس 2024.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري للسلاح اليوم الثلاثاء أن الإتحاد أرسل خطابا رسميا إلى المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 6 آب/أغسطس جاء فيه ما ذكرته لاعبة سلاح الشيش يارا الشرقاوي على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بادعاءات كاذبة ضد الاتحاد المصري للسلاح واتهامه بالتقصير في تقديم الدعم اللازم لها، وادعائها بالمشاركة بمعسكرات على نفقتها الخاصة.

وقدم الاتحاد المصري للسلاح في خطابه لائحة الانضباط والقيم والأخلاقيات للاتحاد المصري للسلاح وبنودها لمن يسئ لسمعة الاتحاد.

كما أرفق الاتحاد المصري للسلاح في خطابه تذكرة الطيران التي أصدرها الاتحاد للمشاركة بالمعسكر الذي يسبق بطولة كأس العالم بفرنسا من 10 إلى 15 كانون الثاني/يناير 2024، حيث تكلف الاتحاد قيمة التذكرة في حين أن الإقامة كانت مجانية.

كما أرفق الاتحاد كشوف مشاركة سيدات سلاح الشيش خلال الثلاث مواسم السابقة (2021 / 2022 و2022 / 2023 و2023 / 2024)، وإنجازات السلاح من عام 2016 إلى 2024 وموضح بها التطور في التصنيف الدولي لجميع الأسلحة.

وطالب الاتحاد المصري للسلاح في خطابه بتحويل ادعاءات يارا الشرقاوي للجنة الانضباط والقيم باللجنة الأولمبية المصرية.

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