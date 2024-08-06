أولمبياد باريس.. المصري عبد الرحمن يفشل في بلوغ نهائي رمي الرمح

المصدر: وكالات

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خرج المصري إيهاب عبد الرحمن، وصيف بطل العالم في بكين 2015، الثلاثاء من الدور الاول لمسابقة رمي الرمح في دورة الالعاب الاولمبية في باريس.

وفشل المصري إيهاب عبد الرحمن في التأهل الى الدور النهائي لمسابقة رمي الرمح بحلوله في المركز الثلاثين في الترتيب العام من التصفيات بتسجيله 72.98 م في محاولته الاولى التي تلتها محاولتين فاشلتين.

وهي المرة الثانية تواليا التي يخرج فيها عبد الرحمن من الدور التمهيدي للألعاب الاولمبية بعد نسخة 2021 في طوكيو عندما خاض العرس الاولمبي للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية بعد الاولى في لندن 2012 عندما خرج من الدور الاول.

وتبقى وصافة بطولة العالم أفضل ما في سجل عبد الرحمن البالغ من العمر 35 عاما والذي أوقف في لمدة عامين بسبب المنشطات (2016-2018).

حل سابعا في مونديال 2013 وثانيا عشر في يوجين 2022 وعاشرا في بودابست العام الماضي.

ولم تكن حال مواطنه مصطفى محمود أفضل بحلوله في المركز التاسع والعشرين، برميه 74.87 م.

كما خرجت مواطنتهما إسراء عويس من الدور الأوّل لمسابقة الوثب الطويل بتحقيقها 6.20 م، فاحتلت المركز التاسع والعشرين.

وأخفق الجزائري أمين بوعناني في حجز بطاقته الى نصف نهائي سباق 110 م حواجز، بحلوله ثالثاً في سلسلته في الدور الاستدراكي بزمن 13.54 ثانية، وبفارق 1 بالألف فقط عن المتأهل الثاني بسلسلته.

وتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني في السلسلات الثلاث للدور الاستدراكي.

وكان بوعناني فشل في التأهل المباشر عبر تصفيات الدور التمهيدي أول من أمس الأحد عندما حل خامسا في السلسلة الثانية بزمن 13.58 ثانية.

ويمنح الاتحاد الدولي فرصة ثانية للعدائين من أجل المنافسة على بطاقة الدور نصف النهائي من خلال دور استدراكي يشارك فيه جميع العدائين والعداءات الذين عجزوا عن التأهل عبر التصفيات المباشرة.

وبدوره خرج القطري باسم حميدة خالي الوفاض من الدور الاستدراكي لسباق 400 م حواجز بعدما حل سادسا وأخيرا في السلسلة الاولى بزمن 49.64 ثانية.

وكان حميدة حل خامسا في السلسلة الاولى الإثنين بتسجيله 49.82 ثانية وهو أفضل توقيت له هذا الموسم.

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