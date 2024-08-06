ظهور مرتقب لتوم كروز في الحفل الختامي لأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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ذكر تقرير إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن الممثل الأمريكي توم كروز، والفرقتان الفرنسيتان إير وفيونيكس سيظهرون في الحفل الختامي لأولمبياد باريس.

وذكرت صحيفة "لو باريسيان" أن كروز سيشارك كجزء من عملية التسليم الرمزية للعلم الأولمبي من باريس إلى لوس أنجلوس، المدينة التي تستضيف أولمبياد 2028 والتي تضم ضمن أحيائها هوليوود.

وأضاف التقرير أن النجم الأمريكي توم كروز يخطط لأداء مشهد على واجهة استاد فرنسا، وقام بالفعل بتصوير مشهد حول لافتة "هوليوود" الشهيرة في لوس أنجلوس.

ومن المقرر أن تؤدي فرقتا إير وفيونيكس، وهما فرقتان حظيتا بنجاح كبير خارج فرنسا،عروضا في الحفل المقرر إقامته الاحد، ولكن حتى الآن لا يوجد مبدئيا تأكيد رسمي .

وحتى الآن، أعلن المنظمون فقط أن الحفل، الذي سيقام في استاد دو فرانس، سيتناول عالما دراميا لا تتواجد فيه الألعاب الأولمبية.,

وشهد الحفل الافتتاحي الرائع للأولمبياد الذي أقيم يوم 26 تموز/يوليو في نهر السين وحول المعالم التاريخية لباريس بدلا من إقامته في ملعب كما كان معتادا، انتقادات وثناء.

وذكرت جماعات دينية أن جزءا من الحفل كان يسخر من المسيحية. واعتذر المنظمون، ولكنهم نفوا وجود أي علاقة.

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