أليتشا دماتو تُفاجئ الجميع وتفوز بذهبية عارضة التوازن في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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لم تكن الإيطالية أليتشا دماتو تتوقع أن تفوز بذهبية نهائي عارضة التوازن بأولمبياد باريس 2024 أمس الاثنين على حساب منافسات بحجم سيمون بايلز وسونيسا لي.

وقدمت دماتو (21 عاما) أداءها بثقة، وفي المقابل تعثرت الأمريكيتان بايلز ولي ليفتحا الباب أمام تتويج الإيطالية بالميدالية الذهبية.

وقالت دماتو "تمكنت من التغلب على سيمون وسونيسا فقط لأنهما سقطتا من على عارضة التوازن"، مشيرة إلى أنها استفادت من "ضربة حظ".

وأضافت "لكنها طريقة سير الأمور في نهائي عارضة التوازن. من تتعامل مع الضغط بأفضل صورة ممكنة، وتستغله لصالحها وتقدم أفضل أداء ستفوز. أمس انطبق ذلك علي".

وفازت دماتو أيضا بالفضية مع إيطاليا في منافسات الفرق ولها شقيقة توأم تدعى آسيا، وهي ضمن الفريق الإيطالي لكنها غابت عن أولمبياد باريس بسبب إصابة في الركبة تطلبت خضوعها لجراحة.

وتوفي والدهما ماسيمو قبل عامين بعد معاناته فترة طويلة من المرض.

وكتبت آسيا عبر انستجرام بعد فوز أليتشا بالذهبية "لا تسعفني الكلمات... ماذا فعلت يا شقيقتي الصغيرة؟ أبي هذا من أجلك".

وأضافت "الآن يمكنك أن تصرخي عاليا، أنتي بطلة أولمبية! أمي وبالتأكيد أبي فخوران بك وبنا وسيظلان دائما فخورين بك وبنا!"

ولم تفز إيطاليا من قبل بميدالية أولمبية في عارضة التوازن لكنها أنهت الأمس بميداليتين، إذ حصلت مانيلا إسبوزيتو على البرونزية بينما حصلت الصينية تشو على الفضية.

وقالت إسبوزيتو "حقيقة أنني تمكنت أيضا من الاستماع إلى النشيد الوطني الإيطالي بسبب أليتشا، كان شعورا لا يصدق. لقد شعرت بالقشعريرة".

ورغم حصولها على المركز الخامس في النهائي، أبدت بايلز إعجابها بمنافساتها الإيطاليات.

وقالت بايلز، لاعبة الجمباز الأكثر تتويجا بالميداليات عبر التاريخ، "لقد خرجوا أمس إلى هناك واكملوا مهمتهم على أكمل وجه.

"لقد قاموا بأداء رائع في عارضة التوازن. أنا متحمسة جدا وفخورة بهم لأنهم الآن يشكلون الركيزة الأساسية للفتيات الإيطاليات الأصغر سنا".

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