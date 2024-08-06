المنشطات تلقي بظلالها على أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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قالت اللجنة الأولمبية اليونانية اليوم الثلاثاء إن أحد الرياضيين اليونانيين ثبت تعاطيه لمواد محظورة في أولمبياد باريس وتم طرده من القرية الأولمبية.

وأبلغت وكالة مكافحة المنشطات اليونانية البعثة والرياضي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه أو رياضته، أمس بإيقافه مؤقتا وإبعاده عن البعثة.

ولم تشهد أولمبياد باريس سوى عدد محدود من الرياضيين الذين ثبتت إيجابية عينتهم للمنشطات حتى الآن، بما في ذلك الحائزة على الميدالية البرونزية في ألعاب الكومنولث وبطلة الملاكمة في دورة الألعاب الأفريقية سينثيا أوجونسميلور من نيجيريا.

وأظهرت نتائج فحص المنشطات التي خضع لها لاعب الجودو العراقي سجاد صحن قبل يوم واحد من انطلاق الأولمبياد إيجابية عينته.



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