أول مواجهة أوروبية خالصة.. أوروبا تضمن ذهبية أولمبية لأول مرة منذ 32 عامًا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد المنتخب الفرنسي حصد كرة القدم الأوروبية لميدالية ذهبية في الأولمبياد لأول مرة منذ 32 عامًا، بتأهله لمواجهة إسبانيا في نهائي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بفوزه 3-1 على مصر في نصف النهائي.

تأخر الفرنسيون بهدف مصري سجله محمود صابر في الدقيقة 62، لكن جون فيليب ماتيتا سجل هدف التعادل قبل نهاية المباراة بسبع دقائق، ليأخذ اللقاء إلى وقت إضافي.

ومع بداية الوقت الإضافي، حصل عمر فايد مدافع الفراعنة، على بطاقة صفراء ثانية وطُرد، مما منح فرنسا أفضلية عددية استغلتها بسرعة، وسجل ماتيتا هدفًا آخر، وأضاف مايكل أوليز هدفًا ثالثًا، ليحسموا التأهل إلى النهائي.

وتلتقي فرنسا مع إسبانيا في النهائي، وهو أول نهائي أوروبي خالص منذ أولمبياد 1992، الذي جمع بين إسبانيا وبولندا، وانتهى بفوز الأول 3ـ2.



ومنذ تتويج إسبانيا، حاولت أوروبا ثلاث مرات لتحقيق الميدالية الذهبية، مرتين عبر إسبانيا ومرة لألمانيا، وفي كل مرة، كان الطرف الآخر هو الفائز بالمباراة النهائية.

وسيتنافس المنتخب المصري مع المغرب، الخميس، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية، حيث ستحصد الكرة العربية أول ميدالية في الأولمبياد على مر التاريخ.

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