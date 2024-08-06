نصف النهائي يحبط حلم مصر في الأولمبياد للمرة الثالثة (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أطاح المنتخب الفرنسي بآمال المنتخب المصري في الوصول إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعد فوزه 3-1، ليقطع بذلك ثالث محاولة مصرية لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

واقترب الحلم المصري من التحقق حين سجّل محمود صابر، لاعب الوسط، هدفًا ليتقدم الفراعنة على فرنسا في الدقيقة 62 من مباراة نصف النهائي التي أقيمت أمس الإثنين، لكن المنتخب الفرنسي عاد في الدقيقة 83 بهدف التعادل عن طريق المهاجم جون فيليب ماتيتا، مما أدى إلى وصول المباراة إلى الوقت الإضافي.

وخلال الشوط الإضافي الأول، أحرز ماتيتا هدفًا آخر، ثم أضاف زميله مايكل أوليز هدفًا ثالثًا، مما أنهى آمال المنتخب المصري في تحقيق حلمه.

وسبق لمصر الوصول إلى نصف نهائي الأولمبياد مرتين، لكنها لم تتمكن من تجاوز هذا الدور، فقد خسرت أمام الأرجنتين 0-6 عام 1928، وأمام المجر بنفس النتيجة عام 1964، وفي موقعتين على البرونزية، خسرت أمام إيطاليا 3-11، وأمام ألمانيا 1-3.

وحاليًا، يملك المنتخب المصري فرصة للحصول على ميدالية أولمبية أولى إذا تمكن من الفوز على نظيره المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث، يوم الخميس المقبل.

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