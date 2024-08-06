صراع الذهب.. موعد نهائي أولمبياد باريس 2024 بين فرنسا وإسبانيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يلتقي منتخب إسبانيا الأولمبي مع نظيره الفرنسي، في نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتأهل منتخب فرنسا الأولمبي إلى النهائي بعد تحقيقه الفوز على منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، أما منتخب إسبانيا، فقد بلغ النهائي بعد انتصاره على المغرب بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي.

وستقام مباراة النهائي بين إسبانيا وفرنسا يوم الجمعة المقبل 9 أغسطس، في الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

وفي نفس الإطار، يلتقي منتخب مصر مع المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث، يوم الخميس 8 أغسطس، في السابعة مساء بتوقيت الإمارات، السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

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