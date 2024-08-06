موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرَّض منتخب مصر للهزيمة أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 3-1 في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، في المباراة التي جمعت بينهما، الإثنين.

سجل محمود صابر هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 62 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، وأدرك منتخب فرنسا التعادل عبر ماتيتا في الدقيقة 83، ثم أضاف ماتيتا هدفه الثاني، قبل أن يعزز أوليسي تقدم فرنسا بهدف ثالث.

ونتيجة لهذه الخسارة، سيواجه منتخب مصر نظيره المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان منتخب المغرب خسر هو الآخر أمام إسبانيا، الإثنين، بنتيجة 1-2.

وتقدم المغرب في الدقيقة 37 عبر ضربة جزاء نفذها بنجاح سفيان رحيمي، ليصل رصيده إلى 6 أهداف ويتصدر ترتيب هدافي أولمبياد باريس 2024، وفي الدقيقة 66، سجل فيرمين لوبيز هدف التعادل مستفيدًا من سوء تفاهم بين مدافعي المنتخب المغربي.

واستمرت تبادل الهجمات بين الفريقين حتى الدقيقة 85، حيث أحرز خوانلو سانشيز الهدف الثاني للماتادور الإسباني، بعد اختراق من الجبهة اليمنى وسدد أرضية قوية هزت الشباك المغربية.

وستقام مباراة مصر والمغرب يوم الخميس 8 أغسطس، في السابعة مساء بتوقيت الإمارات، السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

أما نهائي أولمبياد باريس 2024، فسوف يقام الجمعة 9 أغسطس، في الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

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