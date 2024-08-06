وضع الفراعنة في موقف حرج.. عمر فايد يسجل ثاني حال طرد في أولمبياد باريس

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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سجَّل المصري عمر فايد مدافع منتخب الفراعنة الأولمبي، ثاني حالة طرد في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، حيث غادر الملعب ببطاقة حمراء، أمام فرنسا، في إطار منافسات الدور نصف النهائي.

وحصل فايد على بطاقة صفراء في نهاية الشوط الثاني، وبدأ الوقت الإضافي الأول ببطاقة ثانية، مما أدى إلى طرده.

وكانت هناك حالة طرد أخرى في أولمبياد باريس، من نصيب الأوكراني فولوديمير ساليوك قلب الدفاع، في مواجهة المغرب خلال دور المجموعات، حيث تعرض ساليوك لطرد مباشر بالبطاقة الحمراء.

وترك المدافع المصري عمر فايد زملاءه منقوصين طيلة الوقتين الإضافيين لمباراة فرنسا، التي جمعت بينهما مساء الإثنين.

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