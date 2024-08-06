فرنسا تقضي على آمال مصر في أولمبياد باريس وتخطف بطاقة النهائي (فيديو)

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد فوزه على منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين.

بدأت المباراة بضغط مبكر من المنتخب المصري، الذي حاول تسجيل هدف عن طريق إبراهيم عادل، ولكن الدفاع الفرنسي كان متماسكًا.

واستحوذ المنتخب المصري على الكرة بشكل جيد خلال الشوط الأول وكان الأكثر نشاطًا على مرمى المنتخب الفرنسي.

وسدد الفراعنة 9 تسديدات على مرمى فرنسا في الشوط الأول، منها 2 ارتطمت بالعارضة والقائمين، مقابل 7 تسديدات للمنتخب الفرنسي.

وكان المنتخب الفرنسي قريبًا من تسجيل هدف في نهاية الشوط الأول عبر تسديدة من لاكازيت بعد "ربكة" دفاعية، لكن العارضة أنقذت الموقف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تقدم الفراعنة بالهدف الأول في الدقيقة 62 بتسديدة قوية من محمود صابر داخل منطقة الجزاء، وزاد المنتخب الفرنسي من محاولاته للبحث عن التعادل خلال آخر 30 دقيقة من المباراة، ونجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 عبر فيليب ماتيتا بعد تمريرة من أوليز، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ويحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول، حصل عمر فايد على بطاقة حمراء بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل الفراعنة المباراة بعشرة لاعبين بقرار من الحكم سعيد مارتينيز.

وفي الدقيقة 98، سجل المنتخب الفرنسي هدف التقدم القاتل عبر رأسية من ماتيتا، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الديوك، ثم عزز الفرنسيون تقدمهم بهدف ثالث في الدقيقة 109 بتسديدة أرضية قوية من أدام أوليسي، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، ومواجهة منتخب إسبانيا الذي تأهل هو الآخر إلى المحطة النهائية على حساب المغرب.

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