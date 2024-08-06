مصر تواصل اهتزازها الدفاعي في أولمبياد باريس 2024 (فيديو)

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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شهدت مباراة نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بين مصر وفرنسا، اهتزازًا دفاعيًا للفراعنة خلال الشوط الثاني، مما أدى إلى استقباله هدف التعادل من نظيره الفرنسي.

تقدم المنتخب المصري أولاً في الدقيقة 62 بفضل تسديدة قوية من محمود صابر، لاعب الوسط، لكن بعد نحو 21 دقيقة، فقد الفريق المصري أفضليته وتلقى هدف التعادل من جون فيليب ماتيتا، مهاجم الديوك في الدقيقة 83.

واهتزت شباك الفراعنة ثلاث مرات خلال النسخة الحالية من الأولمبياد، منها هدف ماتيتا، وكلها جاءت في الشوط الثاني.

وبدأ المنتخب المصري منافسات البطولة بالتعادل السلبي مع الدومينيكان، ثم حقق فوزًا 1ـ0 على أوزبكستان، وبدأ بعدها في استقبال الأهداف بداية من مواجهة إسبانيا التي انتهت 2ـ1 لصالح الفراعنة، ثم استقبلوا هدفًا آخر أمام باراجواي في الدور ربع النهائي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1ـ1، قبل أن يتفوقوا بفضل ركلات الترجيح.

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