بريطانيا تحرز ذهبية الدراجات لمنافسات فرق سرعة السيدات

المصدر: باريس- «د ب أ»

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أحرز فريق الدراجات البريطاني الميدالية الذهبية في منافسات فرق سرعة السيدات بأولمبياد باريس 2024، أمس، محققاً رقماً عالمياً جديداً. وفاز الفريق البريطاني المكون من كاتي مارشنت وصوفي كابيويل وإيما فينوكين، على نظيره النيوزيلندي في المباراة النهائية، لينال الميدالية الذهبية. وحقق الفريق البريطاني زمناً قدره 186ر45 ثانية، محققاً رقماً عالمياً وأولمبياً جديداً، محطماً بذلك رقمه العالمي والأولمبي القياسي، الذي حققه في تصفيات المنافسات الحالية، والذي كان يبلغ 338ر45 ثانية، لتنال الميدالية الذهبية عن جدارة.

في المقابل، حصل فريق نيوزيلندا، الذي تكون من إليسي أندروز وريبيكا بيتش وشاين فولتون، على المركز الثاني والميدالية الفضية، بعدما حقق زمناً قدره 569ر45 ثانية.

أما الفريق الألماني، الذي تكون من بولين جرابوش وليا فريدريش وإيما هينز، فحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما حسم لصالحه سباقه مع نظيره الهولندي. وحققت ألمانياً زمناً قدره 400ر45 ثانية، متفوقة على الفريق الهولندي المكون من ستيفي فان دير بيت وكيرا لامبرينك وهيتي فان دي فوو، الذي حقق زمناً بلغ 690ر45 ثانية، ليكتفي بالمركز الرابع.

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