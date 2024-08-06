المغربي البقالي والقطري سامبا إلى نهائي 3 آلاف متر موانع ونصف نهائي 400 م حواجز

المصدر: باريس - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ العداءان المغربي سفيان البقالي حامل اللقب والقطري عبدالرحمن سامبا الدورين النهائي ونصف النهائي لسباقي 3 آلاف م موانع و400 م حواجز توالياً من دون عناء أمس في منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

في السباق الأول الذي يقام دوره النهائي غداً الأربعاء، كسب البقالي الساعي إلى لقبه الكبير الرابع توالياً بعد أولمبياد طوكيو ومونديالي يوجين 2022 وبودابست 2023، السلسلة الأولى لدور الأربعة بسهولة كبيرة وبزمن 8:17.90 دقائق.

وتأهل أيضاً التونسي أحمد الجزيري بحلوله خامساً في السلسلة ذاتها (8:18.33 د)، فيما خرج الجزائري بلال التبتي بحلوله في المركز الأخير بزمن 9:04.81 د، وهو المركز ذاته الذي احتله المغربي فايد المصطفى في السلسلة الثالثة وودع الألعاب الأولمبية (8:39.48 د).

في المقابل، حذا المغربي الآخر محمد تيندوفت حذو مواطنه البقالي وحسم السلسلة الثانية بالمركز الأول بزمن 8:10.62 دقائق، والأمر ذاته بالنسبة للتونسي محمد أمين الجهيناوي رابع السلسلة الثالثة الأخيرة (8:25.24 د).

وفي سباق 400 م حواجز، حل سامبا ثالثاً في السلسلة الثانية بقطعه المسافة بزمن 48.35 ثانية خلف المرشح الأبرز للقب وحامله النروجي كارستن فارهولم (47.57 ث) والفرنسي كليمان دوكوس (47.69 ث). ويمني سامبا، المتوج بذهبية دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو، النفس باختراق حواجز الثلاثي المتمرّس، فارلهوم، حامل ذهبية طوكيو 2021، البرازيلي أليسون دوس سانتوس، وصيفه، والأمريكي راي بنجامين صاحب البرونزية. وتصدر بنجامين تصفيات السلسلة الأولى بزمن 48.82 ثانية، فيما جاء دوس سانتوس ثالثاً في السلسلة الثالثة بزمن 48.75 ث.

ويخوض القطري الآخر باسم حميدة دوراً استدراكياً صباح الثلاثاء عقب حلوله خامساً في السلسلة الأولى بتسجيله 49.82 ثانية وهو أفضل توقيت له هذا الموسم.

ويمنح الاتحاد الدولي فرصة ثانية للعدائين من أجل المنافسة على بطاقة الدور نصف النهائي. يشارك فيه 24 عداء يتم توزيعهم على ثلاث مجموعات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الأربعة. واستغل مواطنه عمار إسماعيل يحيى إبراهيم جيدة الدور الاستدراكي لسباق 400 م وحجز بطاقته إلى دور الأربعة.

وكان عمار إسماعيل حلّ رابعاً في السلسلة الثانية من الدور الأول الأحد بزمن 44.66 ثانية.

وحقق أسرع توقيت في التصفيات الاستدراكية قدره 44.47 ثانية في طريقه لصدارة مجموعته الرابعة الأخيرة.

وتأهل متصدرو المجموعات الأربع من التصفيات إلى جانب صاحب أسرع توقيت في المركز الثاني وكان من نصيب السنغالي شيخ تيديان ضيوف، ثاني السلسلة الرابعة (45.03 ث).

وخرج الجزائري أسامة الخنوسي من الدور الأول لمسابقة رمي القرص بعدما فشل في محاولاته الثلاث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز