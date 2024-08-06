بن ثعلوب: الجودو أضاع ميدالية في باريس.. ولنبدأ الاستعداد لأولمبياد 2028

المصدر: أبوظبي - البيان

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عادت بعثة منتخب الإمارات للجودو إلى أرض الوطن عقب المشاركة في أولمبياد باريس 2024، التي احتل فيها المركز الأول عربياً من أصل 12 دولة عربية شاركت في الأولمبياد، والمركز العاشر آسيوياً و33 عالمياً من أصل 122 دولة.

وجاءت مشاركة جودو الإمارات ضمن بعثة اللجنة الأولمبية الوطنية بعدد 6 أفراد في منافسات تحت وزن 66 كجم، 81، تحت 90، تحت 100 وفوق 100 كجم، بجانب لاعبة واحدة في منافسات وزن تحت 52 كجم.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو بأن المشاركة حققت الكثير من الإيجابيات الفنية والمعنوية استعداداً لما هو قادم من مشاركات دولية، بعد أن عكست تلك المشاركة المستوى الحقيقي لأفراد منتخبنا الذين تسمح لهم أعمارهم التواجد في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر أقامتها يوليو 2028 بالولايات المتحدة الأمريكية، مقارنة بعدد من اللاعبين البارزين المتوجين في المنتخبات الأخرى المنافسة الذي أعلنوا اعتزالهم، مما يتيح الفرصة لمشاركة منتخبنا بأكثر من 6 لاعبين.

وأضاف بن ثعلوب: لعبت قرعة الأولمبياد، والتحكيم والحظ دوراً أساسياً في ضياع الميدالية الأولمبية الثانية في تاريخ مشاركات الجودو الإماراتي التي امتدت خلال 5 دورات أولمبية متتالية، وقد كان اللاعب المتطور آرام جريجوريان قريباً من تحقيق الميدالية في منافسات وزن تحت 90 كجم، لولا بعض الأخطاء التحكيمية الواضحة التي حالت دون استكمال مشواره وتأهله إلى ربع النهائي.

وفي السياق يستأنف منتخبنا إعداده في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل قبل استضافة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو 2024 والتي تحدد لاستضافتها خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر القادم.

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