بعد تسعة أشواط من الصمود.. مصر تسجل ضد فرنسا في أولمبياد باريس 2024

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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تمكن المنتخب المصري الأولمبي من كسر صمود دفاع نظيره الفرنسي، محرزاً أول هدف في مرمى الديوك خلال منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وذلك في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت الإثنين.

وبعد شوط أول انتهى بدون أهداف، تقدم الفراعنة في النتيجة بالدقيقة 62، عن طريق تسديدة من محمود صابر لاعب الوسط.

وقبل هذه المباراة، حافظ المنتخب الفرنسي على نظافة شباكه على مدار 4 مباريات، 3 منها في دور المجموعات، بالإضافة إلى لقاء ربع النهائي.

وحقق المنتخب الفرنسي في مجموعته انتصارات على الولايات المتحدة ونيوزيلندا 3ـ0، وغينيا 1ـ0، وتغلب على الأرجنتين بهدف وحيد في دور الثمانية.

وبذلك، وبعد 9 أشواط من دون استقبال أهداف، جاء هدف مصر ليكسر السجل المميز لمنتخب فرنسا صاحب الأرض.

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