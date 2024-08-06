التعادل يحسم نتيجة مواجهة مصر وفرنسا في الوقت الأصلي بنصف نهائي أولمبياد باريس 2024

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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انتهى الوقت الأصلي من المباراة التي جمعت بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الفرنسي في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بتعادل إيجابي 1-1.

بدأت المباراة بضغط مبكر من منتخب مصر، الذي سعى للتسجيل عبر إبراهيم عادل، لكن الدفاع الفرنسي صمد بثبات.

واستحوذ الفراعنة على الكرة بشكل ملحوظ خلال الشوط الأول، وسددوا تسع تسديدات على مرمى فرنسا، منها تسديدتان اصطدمتا بالعارضة والقائمين، بينما سدد المنتخب الفرنسي سبع تسديدات.

وأظهر المنتخب المصري فاعلية هجومية مميزة بفضل 149 تمريرة صحيحة و11 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، مما عكس قوة أداء الفريق تحت قيادة المدرب البرازيلي روجيه ميكالي.

وكاد المنتخب الفرنسي أن يفتتح التسجيل في نهاية الشوط الأول بتسديدة من ألكسندر لاكازيت، لكن العارضة أنقذت الموقف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل الفراعنة هدف التقدم في الدقيقة 62 بتسديدة قوية من محمود صابر، ليضع فريقه في المقدمة 1-0، لكن المنتخب الفرنسي كثف من جهوده في النصف ساعة الأخيرة، وتمكن جون فيليب ماتيتا من تعديل النتيجة بالدقيقة 83 بعد تمريرة من أوليز، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ويحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

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