عمر المرزوقي يتأهل لنهائي فردي قفز الحواجز بأولمبياد باريس

المصدر: باريس - البيان

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استطاع عمر المرزوقي فارس منتخبنا الوطني لقفز الحواجز التأهل إلى المرحلة النهائية من سباق الفردي ضمن فعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة (26 يوليو – 11 أغسطس) بمشاركة 10,500 رياضي ورياضية وتشارك فيها الإمارات بـ14 رياضياً، عقب ارتكاب خطأ وحيد بزمن قدره 79.56 ثانية في المركز الـ21، إذ يستكمل مشاركة وفدنا في الدورة اليوم بمشاركة 30 فارساً.

وخاض ثلاثي منتخبنا الوطني عبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي مسابقة فردي قفز الحواجز بمشاركة 75 فارساً، حيث استهل الفارس سالم السويدي مشاركتنا في الشوط التأهيلي بعدد 16 خطأً، وتوقيت زمني 76.42 ثانية، فيما لم يكمل الفارس عبدالله المري جولته بعدما قرر الانسحاب حفاظاً على خيله.

استقبال

من جهة أخرى استقبل فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بحضور منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وأمل بوشلاخ، وخلود الظاهري عضوتي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ميشال كالو رئيس الاتحاد الفرنسي للدراجات والوفد المرافق له بمقر البيت الأولمبي الإماراتي بباريس، كما حضر اللقاء فريق الإمارات للدراجات الذي توج بلقب طواف فرنسا شهر يوليو الماضي.

وشهد اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجانبين في العديد من النواحي الفنية والتدريبية الخاصة برياضة الدراجات، مع الاطلاع على أبرز المستجدات المتعلقة باللعبة ومدى تطورها خلال السنوات الماضية وزيادة فعالياتها وبطولاتها على الأصعدة كافة، وأبرز المعطيات حول اللاعبين واللاعبات في أولمبياد باريس ومنهن صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية والتي تعد أول إماراتية وخليجية تتأهل إلى دورات الألعاب الأولمبية في رياضة الدراجات.

وتبادل الجانبان أطراف الحديث عن المحافل الخاصة برياضة الدراجات الهوائية في البلدين ومنها طواف الإمارات للدراجات الذي يقام سنوياً، ويشهد مشاركة 140 متسابقاً من مختلف دول العالم، وينقسم لفئتي الرجال والسيدات، وطواف الشارقة الدولي للدراجات الذي شهدت نسخته الأخيرة مطلع العام الجاري مشاركة 168 دراجاً يمثلون 28 فريقاً ومنتخباً من 21 دولة، إضافة إلى طواف فرنسا للدراجات الذي حسم فريق الإمارات لقب نسخته الأخيرة.

وعقب نهاية اللقاء اطلع فريق الإمارات للدراجات ووفد الاتحاد الفرنسي للدراجات على الأقسام المختلفة للبيت الأولمبي الإماراتي، معربين عن سعادتهم بخوض هذه التجربة الملهمة التي تبرز قيمة الإرث الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وعراقة تاريخها، وتنوع ثقافتها، وأصالة تراثها الغني.

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