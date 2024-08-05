داماتو تهدي إيطاليا ذهبية تاريخية في منافسات الجمباز بأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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فجرت الإيطالية آليتشه داماتو مفاجأة بفوزها بذهبية عارضة التوازن ضمن منافسات الجمباز للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الإثنين.

وانتزعت داماتو الذهبية بعدما تصدرت الترتيب العام برصيد 366ر14 نقطة، لتمنح إيطاليا أول ذهبية نسائية في تاريخها بمنافسات الجمباز.

وجاءت الصينية تشو ياتشين في المركز الثاني برصيد 100ر14 نقطة لتحقق الميدالية الفضية.

وذهبت البرونزية للإيطالية الأخرى مانيلا إسبوسيتو ثالثة الترتيب برصيد 000ر14 نقطة.

وكانت آخر ميدالية ذهبية لإيطاليا في الجمباز، عندما فازت بمنافسات العارضة الأفقية رجال في أولمبياد أثينا 2004.

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