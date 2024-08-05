موعد مباراة مصر ضد فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بعد نجاح منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب البرازيلي روجير ميكالي في تجاوز عقبة باراجواي بربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، يستعد الفريق المصري لخوض مواجهة حاسمة في الدور نصف النهائي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره فرنسا، في نصف النهائي اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024، في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ويأمل الفراعنة في تحقيق إنجاز تاريخي والتأهل إلى المباراة النهائية بالأولمبياد، لمواجهة الفائز من لقاء المغرب وإسبانيا.

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