أولمبياد باريس.. القطري سامبا الى نصف نهائي سباق 400 م حواجز

المصدر: وكالات

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بلغ العداء القطري عبد الرحمن سامبا الدور نصف النهائي لسباق 400 م حواجز في منافسات ألعاب القوى بدورة الالعاب الاولمبية في باريس.

وحل سيمبا ثالثا في السلسلة الثانية بقطعه المسافة بزمن 48.35 ثانية خلف المرشح الأبرز للقب وحامله النروجي كارستن فارهولم (47.57 ث) والفرنسي كليمان دوكوس (47.69 ث).

ويمني سامبا، المتوج بذهبية دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو، النفس باختراق حواجز الثلاثي المتمرّس، فارلهوم، حامل ذهبية طوكيو 2021، البرازيلي أليسون دوس سانتوس، وصيفه، والأميركي راي بنجامين صاحب البرونزية.

وتصدر بنجامين تصفيات السلسلة الاولى بزمن 48.82 ثانية، فيما جاء دوس سانتوس ثالثا في السلسلة الثالثة بزمن 48.75 ث.

ويخوض القطري الآخر باسم حميدة دورا استدراكيا صباح الثلاثاء عقب حلوله خامسا في السلسلة الاولى بتسجيله 49.82 ثانية وهو أفضل توقيت له هذا الموسم.

ويمنح الاتحاد الدولي فرصة ثانية للعدائين من أجل المنافسة على بطاقة الدور نصف النهائي. يشارك فيه 24 عداء يتم توزيعهم على ثلاث مجموعات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني الى دور الاربعة.

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