مصر والمغرب يكتبان تاريخاً جديداً في الأولمبياد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن منتخبا مصر والمغرب من الوصول إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، ليحققا إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ الأولمبياد.

وتأهل المنتخب المصري بعد فوزه بركلات الترجيح على باراجواي 5-4، بينما تأهل المغرب بفوز كبير 4-0 على الولايات المتحدة.

وبحسب شبكة "أوبتا"، هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها فريقان من أفريقيا إلى نصف النهائي في نفس النسخة من الأولمبياد.

وسيواجه المنتخب المصري نظيره الفرنسي مساء اليوم الاثنين في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، بينما يلتقي المغرب بإسبانيا اليوم أيضًا في تمام الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر والسعودية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز