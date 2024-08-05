جولة استجمام.. الصحافة الفرنسية تسخر من مواجهة مصر في أولمبياد باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تناولت الصحافة الفرنسية تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كرة القدم في أولمبياد باريس بسخرية، متجاهلة الجوانب الخططية والفنية للفراعنة، حيث أشارت إلى أن الحظ كان له دورًا في تأهلهم.

ووصفت الصحف الفرنسية المنتخب المصري بأنه "الأضعف"، مع التركيز على أن المنتخب الفرنسي يطمح للفوز بالذهب أو الفضية دون اعتبار لمنافسة "الفراعنة".

واعتبرت صحيفة "لو باريزيان" أن المنتخب المصري، الذي تأهل عبر ركلات الترجيح ضد باراجواي، هو أضعف المنافسين، محذرة في الوقت نفسه من الاستهانة بالخصم، الذي ربما يقف الحظ إلى جواره لمرة أخرى، مطالبة لاعبي فرنسا بعدم التفريط في هذه "النزهة".

وأكدت صحيفة "أونزي" أن مواجهة مصر ستكون مجرد محطة أخرى في طريق فرنسا نحو الذهب أو الفضة بعد تأهلها إلى نصف النهائي، فيما سخرت صحيفة "إيست" من قوة الفريق المصري مقارنةً ببقية المتنافسين.

الجدير بالذكر، أن مباراة نصف النهائي بين مصر وفرنسا ستُجرى اليوم الإثنين على إستاد ليون، في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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