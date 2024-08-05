منصب جديد للبرازيلي ميكالي بعد قيادة مصر إلى نصف نهائي أولمبياد باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي، كمدرب للمنتخب المصري مواليد 2005 بعد انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس" 2024.

وفي برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أوضح حتحوت أن مصدر داخل الاتحاد أشار إلى أن ميكالي سيقود المنتخب الأولمبي في دورة لوس أنجلوس 2028.

وأوضح حتحوت أن هذا القرار جاء بعد الأداء الرائع الذي قدمه الجيل الحالي من المنتخب الأولمبي في دورة باريس الجارية، تحت قيادة ميكالي.

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