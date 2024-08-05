تعديل اضطراري في قائمة مصر قبل مواجهة فرنسا بنصف نهائي أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي ضم محمد حمدي لقائمة الفراعنة بدلا من أحمد عيد الذي يعاني الإصابة.

ويلتقي منتخب مصر اليوم الاثنين مع نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي لأولمبياد باريس 2024، في إنجاز لم يتحقق للفراعنة منذ 60 عاما.

وجرى استبعاد أحمد عيد من القائمة الأساسية للفراعنة في مواجهة الديوك، وضم حمدي بدلا منه بعد التأكد من عدم قدرته على المشاركة في المباراة نتيجة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية تعرض له خلال المباراة أمام بارجواي في دور الثمانية.

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