مصر في مهمة صعبة أمام إسبانيا.. مواجهات دور الثمانية لكرة اليد في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية بمنافسات كرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وشارك في مرحلة المجموعات 12 منتخبا تم توزيعهم على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ست منتخبات في المرحلة الأولى من المسابقة.

وتأهل من المجموعة الأولى منتخبات ألمانيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، فيما تأهلت منتخبات الدنمارك ومصر والنرويج وفرنسا من المجموعة الثانية.

وبعد تأهل المنتخبات الثمانية، تأكدت المواجهات التي ستقام بهذا الدور، والتي ستلعب جميعا يوم السابع من أغسطس الجاري.

وسيواجه المنتخب الألماني متصدر المجموعة الأولى، نظيره الفرنسي صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية، على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة أخرى بدور الثمانية بين إسبانيا، صاحبة المركز الثالث في المجموعة الاولى، مع مصر وصيف المجموعة الثانية، في الدور قبل النهائي.

ومن جانبه، يلعب المنتخب النرويجي، صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية، مع سلوفينيا وصيف المجموعة الأولى، ويلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة أخرى بنفس الدور، بين الدنمارك، متصدر المجموعة الثانية، والسويد، صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى.

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