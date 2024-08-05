تايوان تفوز بذهبية الريشة الطائرة «زوجي رجال»

المصدر: باريس - د ب أ

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حقق الثنائي التايواني لي يانج ووانج تشي لين الميدالية الذهبية في منافسات الريشة الطائرة «زوجي رجال» بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أمس.

واحتفظ الثنائي التايواني بالميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي بعدما فازا باللقب الأولمبي في دورة طوكيو 2020.

وانتزع لي يانج ووانج تشي لين الميدالية الذهبية هذه المرة بالفوز في المباراة النهائية على الثنائي الصيني ليانج ويكينج ووانج تشانج بنتيجة 21 / 17 و18 / 21 و21 / 9.

فضية

وحقق الثنائي الصيني ويكينج وتشانج الميدالية الفضية. بينما ذهبت الميدالية البرونزية للثنائي الماليزي آرون شيا وسوه ووي ييك، بطلي العالم 2022 بعد الفوز على الثنائي الدنماركي أندرس راسموسن وكيم آسترب.

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