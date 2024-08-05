مصر تواصل تألقها في كرة اليد بفوز ثالث وتؤمن تأهلها لربع النهائي

المصدر: باريس - أ ف ب

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تابعت مصر تألقها في مسابقة كرة اليد ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس بتحقيق فوزها الثالث في دور المجموعات، عندما تغلبت على الأرجنتين 34-27 يوم الأحد في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

ورفعت مصر رصيدها إلى سبع نقاط، متفوقة بفارق نقطة على النرويج التي خسرت مباراتها أمام الدنمارك، المتصدرة ووصيفة النسخة الأخيرة وبطلة 2016 في ريو دي جانيرو، بنتيجة 25-32. بذلك، احتلت مصر المركز الثاني في المجموعة.

كانت مصر قد ضمنت تأهلها إلى ربع النهائي منذ يوم الجمعة، بعد فوزها الأول على المجر 35-32، والثاني على النرويج 26-25، إلى جانب تعادلها مع فرنسا حاملة اللقب 26-26 وخسارتها أمام الدنمارك 27-30.

وتواجه مصر في ربع النهائي إسبانيا، التي تأهلت بعد فوزها على كرواتيا 32-31.

شهدت مباراة مصر والأرجنتين ندية كبيرة، حيث حسمت الأرجنتين الشوط الأول بفارق هدف واحد 15-14. لكن الفراعنة تفوقوا في الشوط الثاني، وحققوا الفوز بفارق سبع نقاط (34-27). سجل سيف الدرع وعلي زين 6 أهداف لكل منهما، بينما سجل أكرم يسري وأحمد هشام خمسة أهداف. في المقابل، سجل فيديريكو بيسارو 6 أهداف للأرجنتين.

وقال علي زين بعد المباراة: "بلغنا ربع النهائي في طوكيو وهذه المرة الثانية توالياً، لذا نحن سعداء. لتسجيل إنجاز، يجب التغلب على الفرق الكبيرة. مجموعتنا كانت صعبة ورغم ذلك تأهلنا". وأضاف: "لنحقق ميدالية، نحتاج أن نلعب بانضباط تام وأن نبقى فريقاً واحداً."

في المقابل، حجزت فرنسا حاملة اللقب مكاناً في ربع النهائي بفوزها على المجر 24-20، لتنهي دور المجموعات في المركز الرابع برصيد خمس نقاط. بينما خرجت المجر خالية الوفاض.

في المجموعة الأولى، تأهلت ألمانيا إلى نصف النهائي بعد تصدرها المجموعة بفوزها على سلوفينيا 36-29. كذلك، تأهلت السويد إلى ربع النهائي بفوزها الثالث على اليابان 40-27.

في نصف النهائي، ستلتقي سلوفينيا بالنرويج، بينما تواجه السويد الدنمارك.

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