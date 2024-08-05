أول ذهبية أولمبية في مسيرة ديوكوفيتش

المصدر: باريس ـ أ ف ب

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أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش أول ذهبية أولمبية في كرة المضرب في مسيرته، بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراس في مباراة متقاربة 7 - 6 (7 - 3) و7 - 6 (7 - 2) أمس على ملاعب رولان غاروس في ألعاب باريس 2024.

وبات الصربي، المصنف أول في البطولة والبالغ 37 عاماً، خامس لاعب يحقق الفوز بـ«سلام الذهبي»، حيث أضاف المعدن الأصفر في خامس مشاركة أولمبية له إلى سجله المرصع بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى.

وانضم ديوكوفيتش إلى نادٍ مغلق من اللاعبين يضم الأمريكيين أندري اغاسي وسيرينا وليامس والإسباني رافايل نادال الذي شارك في هذه النسخة وخرج من فئتي الفردي والزوجي، والألمانية شتيفي غراف الذين أحرزوا الألقاب الأربعة الكبرى إلى الذهب الأولمبي.

أكبر لاعب

كما بات الصربي أكبر لاعب يحرز لقب الفردي منذ إدراج المسابقة مجدداً في الألعاب الأولمبية في عام 1988.

ثأر من خسارته أمام ألكاراس نفسه في نهائي بطولة ويمبلدون على العشب البريطاني الشهر الماضي، في طريق الأخير لإحراز ثاني لقب في الغراند سلام له توالياً بعد بطولة فرنسا المفتوحة، والرابع في مسيرته في سن الـ21 عاماً.

واحتفل ديوكوفيتش بالفوز برفع العلم الصربي عالياً في الملعب، قبل أن يصعد إلى مقصورة اللاعبين رفقة زوجته وأطفاله. وقال «كنا على وشك اللعب لمدة ثلاث ساعات، وكانت الضربة الأخيرة هي اللحظة الوحيدة التي تأكّدت فيها من قدرتي على الفوز بالمباراة».

نجاح

وتابع «خاطرت بجسدي وعائلتي للفوز بالميدالية الذهبية، وفي النهاية نجحت في ذلك»، في إشارة إلى معاناته من الإصابة. من ناحيته، لم يتمالك ألكاراس نفسه وأجهش بالبكاء خلال مقابلة تلفزيونية. وقال بعد المباراة النهائية التي لم يخسر فيها أي من اللاعبين إرساله «ثلاث ساعات، معركة كبيرة مع لحظات صعبة. من المؤلم جداً أن تخسر».

وساد التعادل بين اللاعبين قبل نهائي الألعاب في ست مواجهات بينهما 3 ـ 3، قبل أن يفضّ الصربي الشراكة ويحقق انتصاره الرابع.

ومنح ألكاراس بلاده ميداليتها الثانية في كرة المضرب في الألعاب بعد برونزية مواطنتيه كريستينا بوكسا وسارا سوريبيس تورمو في الزوجي.

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