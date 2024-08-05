الجزائرية نمور تمنح العرب الذهبية الأولى في أولمبياد باريس

المصدر: باريس - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

منحت الجزائرية كايليا نمور العرب الذهبية الأولى في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد فوزها بمسابقة العارضتين مختلفتي الارتفاع في الجمباز، أمس، مانحة بلادها الذهبية السادسة في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الصيفية.

ودخلت ابنة الـ17 عاماً المولودة في فرنسا ووصيفة بطلة العالم، التاريخ كأول بطلة إفريقية أولمبية في الجمباز، بعد تفوقها في النهائي على بطلة العالم الصينية تشيوان تشيو، والأمريكية سونيسا لي.

وحصلت نمور في النهائي على 15.700 نقطة، مقابل 15.500 نقطة لتشيو، و14.800 نقطة للي، التي أضافت البرونزية إلى ذهبية المسابقة الكاملة للفرق، وبرونزية المسابقة الكاملة للفردي في النسخة الحالية.

ودخلت نمور ألعاب باريس بعدما توجت بالعديد من الألقاب، أبرزها فضية مسابقة العارضتين مختلفتي الارتفاع في بطولة العالم في أنتويرب البلجيكية العام الماضي، وأربع ذهبيات هذا العام في سلسلة كأس العالم في باكو (العارضتان مختلفتا الارتفاع)، كوتبوس (العارضتان مختلفتا الارتفاع)، والدوحة (العارضتان مختلفتا الارتفاع والحركات الأرضية).

ورغم أنها متميزة في جميع فئات الجمباز الفني تبقى مسابقة العارضتين مختلفتي الارتفاع نقطة قوتها التي قادتها إلى دخول التاريخ في مونديال أنتويرب 2023، بعدما باتت أول أفريقية تحرز ميدالية عالمية في هذه الرياضة.

ثم نجحت، أمس، في باريس في التفوق على هذا الإنجاز بإحرازها الذهبية على الأرض التي ولدت فيها، ودافعت عن ألوانها حتى عام 2022 قبل أن تقرر حمل علم بلدها الأم.

وكانت الجزائر قد ضمنت ميدالية أخرى، بفضل الملاكمة إيمان خليف، بعد تغلبها على المجرية آنا لوتسا هاموري، أول من أمس، بالنقاط في ربع نهائي وزن 66 كلغ، وبلوغها نصف النهائي.

كما ضمن العرب أيضاً ميدالية أخرى في مسابقة كرة القدم بعد تأهل المغرب ومصر إلى نصف النهائي، وحصد الرياضيون العرب حتى الآن 3 ميداليات فقط: ذهبية للجزائرية كايليا نمور في الجمباز، وفضية للتونسي فارس الفرجاني في المبارزة، وبرونزية للمصري محمد السيد في المبارزة أيضاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز