صفية الصايغ تختتم مشاركتها في سباق الطريق وتبدي سعادتها بظهورها الأول في الألعاب الأولمبية

المصدر: البيان

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أنهت صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات مشاركتها بسباق الطريق ضمن فعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة (26 يوليو – 11 أغسطس) دون تحقيق أي نتيجة، نظراً لعدم إكمالها للسباق الذي بلغت مسافته 158 كم بمشاركة 96 لاعبة.

وأكدت صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية أنها كانت تتمنى إكمال السباق حتى النهاية وتحقيق نتجية إيجابية، معبرة عن سعادتها بمشاركتها في أولمبياد باريس 2024 عقب ما بذلته من جهود كبيرة سواء خلال السباق أو الفترة التي سبقت الدورة وشهدت استعدادات مكثفة، متقدمة بالشكر لاتحاد الإمارات للدراجات وفريق الإمارات القابضة (ADQ) على دعمهم الكبير خلال الفترة الماضية.

وأضافت:" سعيدة بمشاركتي الأولى في الألعاب الأولمبية، والتي شهدت تحضيرات مسبقة واستعدادات قاسية من حيث الجهد المبذول بصورة مضاعفة، حيث عزمت منذ اللحظة الأولى عقب الإعلان عن تأهلي على تقديم أفضل ما لدي في الحدث الأولمبي، لكونه أهم وأكبر محفل متعدد الرياضات في العالم، وفرصة لا تتكرر إلا كل 4 سنوات، وتتطلب قدر كبير من الجاهزية، لاسيما وأن عدد من اللاعبات المخضرمات في عالم هذه الرياضة وفي تخصص الطريق بالتحديد تنافسن بصورة قوية، وقدموا أرقام ونتائج مميزة للغاية".

واختتمت الصايغ:" أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لأسرتي على تحفيزي ودعمي في جميع الأوقات، ولهم الفضل في ما وصلت إليه في رياضة الدراجات أو على صعيد اختياري كذلك مؤخراً لعضوية مجلس دبي الرياضي، الأمر الذي يعد مدعاة للفخر وأتمنى في الوقت نفسه المساهمة في تطوير الرياضة والاستفادة من تنويع الخبرات كلاعبة أو بمختلف مجالات العمل الرياضي بوجه عام"

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