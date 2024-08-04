النجم الصربي ديوكوفيتش يفوز بذهبية الفردي بأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه بتغلبه على الإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي مثير لمنافسات فردي الرجال للتنس بأولمبياد باريس اليوم الأحد.

وبعدما اكتفى ببرونزية واحدة في أربع مشاركات أولمبية سابقة، فاز ديوكوفيتش بالذهبية التي طالما عاندته بتغلبه 7-6 و7-6 على ألكاراز في ملعب فيليب شاترييه اليوم.

وقدم ديوكوفيتش، المصنف الأول في البطولة، أداء رائعا ليحرم ألكاراز من اللقب ويصبح خامس لاعب يفوز بالبطولات الأربع الكبرى والذهبية الأولمبية.

وكانت المباراة قوية واستمرت المجموعة الأولى وحدها ساعة واحدة و33 دقيقة إذ تقارعا للسيطرة على مجريات اللقاء من خلال أشواط مثيرة.

واحتكمت المجموعة الأولى لشوط فاصل تعثر فيه ألكاراز ليتقدم ديوكوفيتش في النتيجة قبل أن يرفع اللاعب الصربي من مستواه في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية التي حسمها ديوكوفيتش بضربة أمامية قوية بمحاذاة الخط.

وتوجه ديوكوفيتش عقب الانتصار للمدرجات ليحتفل مع أسرته وفريق عمله، فيما انهمرت دموع ألكاراز (21 عاما) في النهاية بعدما أخفق في إضافة الذهبية الأولمبية للقبي فرنسا المفتوحة وويمبلدون اللذين حصدهما هذا العام.

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