أولمبياد باريس: البحرينية يافي إلى نهائي 3 آلاف م موانع والمغربية النادي إلى نصف نهائي 400 م حواجز

المصدر: وكالات

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بلغت البحرينية وينفريد يافي الدور النهائي لسباق 3 الاف م موانع في مسابقة العاب القوى ضمن دورة الالعاب الاولمبية في باريس وذلك بصدارتها تصفيات المجموعة الثانية الأحد على ملعب فرنسا في سان دوني بضواحي العاصمة.

وقطعت يافي بطلة العالم للسباق في بودابست العام الماضي، المسافة بزمن 9:15.11 دقائق أمام الإثيوبية سيمبو ألمايوو (9:15.42 د) والأميركية فاليري كونستيين (9:16.33 د).

وتمني يافي البالغة من العمر 24 عاما والتي حلت ثامنة في بطولة العالم في لندن 2017 ورابعة في الدوحة 2019 ويوجين الاميركية 2022، النفس بتحقيق نتيجة افضل من نسخة طوكيو قبل ثلاثة اعوام عندما حلت عاشرة.

في المقابل، فشلت التونسية مروى بوزياني في حجز بطاقتها الى الدور النهائي المقرر بعد غد الثلاثاء وذلك بحلولها سادسة في المجموعة الاولى بزمن 9:10.91 دقائق.

وحققت بوزياني أفضل توقيت شخصي لها في المسافة وكان افضل مما سجلته يافي، لكنها لم تلتحق بركب المتأهلات كون ذلك من نصيب الخمس الأوليات فقط في كل من المجموعات الثلاث.

المغربية النادي خلف ماكلافلين

وبلغت المغربية نورة النادي الدور نصف النهائي لسباق 400 م حواجز بحلولها ثانية في السلسلة الخامسة بزمن 55.26 ثانية خلف حاملة الرقم القياسي العالمي واللقب الأولمبي في طوكيو قبل ثلاث سنوات الأميركية سيدني ماكلافلين-ليفرون (53.60 ث).

وهي المشاركة الاولى للنادي، البالغة من العمر 25 عاماً، في الالعاب الاولمبية وتبقى افصل نتيجة لها بطولة العرب في عام 2021 وذهبية العاب التضامن الاسلامي 2022 والالعاب الفرانكوفونية 2023.

ونالت النادي فضية الالعاب الافريقية هذا العام وبرونزية دورة المتوسط 2022.

ويملك المغرب ميداليتين في سباق 400 م حواجز في الالعاب الاولمبية بواسطة نوال المتوكل في لوس أنجليس عام 1984 عندما اصبحت اول عداءة عربية وافريقية تنال الذهبية، ونزهة بدوان صاحبة برونزية سيدني 2000.

وتخوض النادي التي حلت في المركز الثامن عشرة في بطولة العالم الاخيرة في بودابست العام الماضي، نصف النهائي بعد غد الثلاثاء.

وفشل الجزائري أمين بوعناني في حجز بطاقته الى الدور نصف النهائي لسباق 110 امتار حواجز مباشرة بعدما حل خامسا في السلسلة الثانية بزمن 13.58 ثانية في سباق 110 م حواجز.

ويخوض بوعناني دورا استدراكيا صباح الثلاثاء.

ويمنح الاتحاد الدولي فرصة ثانية للعدائين من أجل المنافسة على بطاقة الدور نصف النهائي. يشارك فيه 24 عداء يتم توزيعهم على ثلاث مجموعات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني الى دور الاربعة.

في المقابل، خرج الكويتي يعقوب اليوحة من الدور الاول للسباق ذاته بسبب إصابة تعرض لها عقب انطلاق منافسات السلسلة الخامسة. وتوقف اليوحة عقب الحاجز الثالث وتابع منافسيه وهم يواصلون مشوارهم نحو خط النهاية.

وخرجت الجزائرية زهرة تتار من الدور الاول لمسابقة رمي المطرقة بحلولها في المركز الرابع عشر برميها 66.99 م.

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