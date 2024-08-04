بطلة الجمباز الجزائرية كيليا نمور تهدي العرب أول ذهبية في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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فازت الجزائرية كيليا نمور بذهبية المتوازي المختلف الارتفاع في منافسات الجمباز للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت نيمور البالغة من العمر 17 عاما إنجازا تاريخيا بتحقيق أول ميدالية للعرب وقارة أفريقيا في منافسات الجمباز بدورة الألعاب الأولمبية.

كما أهدت اللاعبة الجزائرية بلادها الميدالية الثانية في أولمبياد باريس بعدما ضمنت إيمان خليف ميدالية برونزية على الأقل في منافسات الملاكمة.

وتصدرت كيليا نمور الترتيب العام في منافسات المتوازي مختلف الارتفاعات برصيد 700ر15 نقطة خلفها الصينية كاي كيوان في المركز الثاني لتحقق الميدالية الفضية،

بينما حصدت الأمريكية سونيزا لي الميدالية البرونزية بعدما جاءت في المركز الثالث.

ورفعت البطلة الجزائرية وصيفة بطولة العالم 2023 رصيد العرب أيضا في أولمبياد باريس إلى 4 ميداليات بعدما حقق التونسي فارس فرجاني فضية السابر في منافسات المبارزة، والمصري محمد السيد برونزية سلاح السابر.

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