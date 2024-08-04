منتخبنا الوطني لقفز الحواجز يخوض مسابقة الفردي غداً بأولمبياد باريس

المصدر: البيان

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يخوض منتخبنا الوطني لقفز الحواجز غداً الإثنين منافسات مسابقة الفردي بقصر فرساي ضمن فعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة (26 يوليو – 11 أغسطس) بمشاركة 10,500 رياضياً ورياضية وتشارك فيها الإمارات بـ14 رياضياً ورياضية يتنافسون في 5 ألعاب مختلفة هي الفروسية، والجودو، وألعاب القوى، والدراجات، والسباحة.

وتشهد مسابقة الفردي مشاركة 75 فارساً يتأهل منهم أفضل 30 فارساً للمرحلة النهائية حسب عدد الأخطاء والأزمنة المسجلة، حيث خاض منتخبنا الوطني لقفز الحواجز الشوط التدريبي استعداداً للمسابقة بواقع 90 ثانية لكل فارس بمعدل 8 حواجز، كما اجتازت خيول فرسان المنتخب مرحلة الفحص البيطري بنجاح.

وأكد سلطان محمد اليحيائي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، أهمية مشاركة فرسان الإمارات في النسخة الـ 33 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس الجاري.



وأضاف:" هذه المشاركة التاريخية تمثل علامة فارقة في مسيرة فروسية الإمارات وقفز الحواجز، وهذا التواجد غير المسبوق لفريق إماراتي في هذا المحفل الأولمبي يعد نقلة نوعية للمنتخب بعد النجاحات المميزة التي حققها على كافة المستويات".



وأوضح اليحيائي أن تواجد نخبة أبطال العالم في فعاليات منافسات الحواجز يمثل دافعاً قوياً لفرسان الإمارات وحافزاً لهم لإظهار قدراتهم العالية التي قادتهم إلى هذه المرحلة المهمة، بالإضافة إلى أن الاستعدادات الكبيرة التي خضع لها المنتخب خلال الفترة الماضية في أوروبا والمشاركة في البطولات الدولية المختلفة، من العوامل المهمة التي تعزز جاهزية الفرسان للمشاركة في المنافسات وعكس الصورة المميزة عن الفروسية الإماراتية، آملين التوفيق لمنتخبنا وأن يقدم أفضل مستويات في مسابقة الفردي.



وأعلن اليحيائي حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي على تبني العديد من البرامج الطموحة للارتقاء بقدرات المواطنين والمواطنات، وتمكينهم من القدرات التنافسية التي تؤهلهم لرفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية، وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة قفز الحواجز من خلال البرامج التدريبية، والتعاون مع الأندية في جميع المبادرات الداعمة لنشر اللعبة وتطورها.



وحول تأهيل الفارسات للمشاركات الخارجية في قفز الحواجز قال اليحيائي: "المرأة الإماراتية تحظى باهتمام كبير ضمن برامج الاتحاد التطويرية، وتوفير الفرص الكفيلة بتطوير قدراتها سواء في قفز الحواجز أو الرياضات الأخرى، لإيماننا الكبير بمهاراتها العالية، وطموحاتها الكبيرة التي قادتها إلى خوض العديد من التحديات في مختلف أنواع رياضات الفروسية، ونتمنى رؤية أجيال من البطلات في قفز الحواجز".



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