توم كروز يؤدي حيلة بصرية مبهرة في حفل ختام أولمبياد باريس

المصدر: البيان

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يتميز نجم الأكشن الأمريكي توم كروز بأسلوبة الفني الخاص حيث من المقرر أن يظهر في حفل ختام الدورة الأولمبية الحالية "باريس 2024" ليكون مفاجأة الحفل.

وقال موقع "جول" نقلاً عن "TMZ"، أن مصادر مقربة من النجم الأمريكي، بطل سلسلة أفلام "Mission Impossible"، أشارت إلى أن كروز سيقدم عرضًا بصريًا مدهشًا في حفل ختام دورة باريس. الهدف من هذا العرض هو نقل العلم الأولمبي من باريس إلى لوس أنجلوس، التي ستستضيف الدورة المقبلة في 2028.

ويشير التقرير إلى أن الخطة تتضمن هبوط توم كروز بمظلة في وسط ملعب "ستاد دو فرانس" وهو يحمل العلم الأولمبي. بعد ذلك، سيتم عرض فيديو مدته دقيقتين يظهر فيه كروز داخل طائرة نفاثة، حاملًا العلم لنقله إلى بلاده، حيث سيقفز مرة أخرى من الطائرة على شعار مدينة هوليوود الشهير.

أفادت مصادر "TMZ" بأن هذا المقطع تم تصويره بالكامل في شهر مارس الماضي، وتم تسريب بعض اللقطات منه حيث يظهر توم كروز واقفًا على أحد حروف شعار هوليوود الضخم.

وألمحت المصادر إلى أن السيناريو المتوقع بعد هبوط توم كروز في هوليوود يتضمن مفاجأة للشعب الأمريكي، حيث سينزل على الأرض ويمرر العلم الأولمبي إلى بعض الرياضيين في بلاده، منهم راكب دراجة، ومتزلج، ولاعب كرة طائرة.

وأكد الموقع أن كروز نفسه طلب من اللجنة الأولمبية المشاركة في حفل الختام، وعرض فكرة القيام بخدعة بصرية لتمثيل نقل العلم الأولمبي من باريس إلى بلاده بطريقة مبتكرة.

وإذا صدقت هذه الأنباء، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها توم كروز في الألعاب الأولمبية، حيث سبق له المشاركة في احتفالات دورة "آثينا 2004"، وساعد في حمل الشعلة عبر لوس أنجلوس.

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