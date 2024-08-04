أولمبياد باريس..إلغاء تدريب للسباحة بسبب ارتفاع معدل التلوث في نهر السين

المصدر: وكالات

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ألغى منظمو أولمبياد باريس الصيفي تدريباً في السباحة ضمن منافسات الثلاثي كان مقرراً اليوم الأحد بسبب ارتفاع معدلات التلوث في نهر السين نتيجة هطول أمطار غزيرة على العاصمة الفرنسية مؤخراً.

واتخذ قرار التأجيل في ساعة متأخرة الليلة الماضية بعد أن أظهرت الاختبارات إن نوعية مياه النهر لا تلبي المعايير المطلوبة بعد الأمطار التي هطلت يومي 31 يوليو وأول أغسطس.

وتقرر إقامة التدريب غدا الاثنين.

وقال منظمو الألعاب في بيان "نتوقع تحسن الأوضاع خلال الساعات المقبلة لكن ليس للمستوى الذي يسمح بإجراء التدريب.

"ونتيجة لهذه الظروف قررنا إلغاء التدريب الليلة تجنبا للاتصال بالرياضيين في وقت متأخر."

وقالت آن ديشان المتحدثة باسم منظمي الدورة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "لم تصلنا آخر الأرقام لكننا نأمل أن نتمكن من إقامة المنافسة غدا."

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