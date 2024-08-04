صفية الصايغ تخوض منافسات سباق الطريق في أولمبياد باريس اليوم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخوض صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات اليوم منافسات سباق الطريق للسيدات والذي تبلغ مسافته 158 كم بمشاركة 96 لاعبة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة 26 يوليو – 11 أغسطس.



وتعد الأمريكية كريستين أرمسترونج أكبر لاعبة تحصل على ميدالية أولمبية في سباق الطريق برياضة الدراجات بفئتي الرجال والسيدات، حيث كان عمرها 43 عامًا عندما فازت بسباق فردي ضد الزمن للسيدات عام 2016 بريو دي جانيرو، فيما يعد البلجيكي ريك فان لوي أصغر بطل أولمبي في سباق الدراجات على الطريق بعمر 18 عامًا و226 يومًا عندما فاز بالميدالية الذهبية في سباق الطريق لفرق الرجال في أولمبياد هلسنكي عام 1952.



وأنهت 3 رياضات من أصل 5 مشاركتها ضمن وفد الإمارات في المحفل الأولمبي حتى الآن وهي السباحة والتي شاركت فيها مها الشحي بسباق 200 متر حرة محققة زمناً وقدره 2:17.17 دقيقة بفارق 20 جزء من الثانية عن رقمها السابق، في المركز الـ28 بالترتيب العام، ويوسف المطروشي الذي سجل زمناً وقدره 50:39 ثانية بسباق 100 متر حرة في المركز الـ 44، محطماً رقمه السابق 50:43 ثانية، كما اختتم منتخبنا الوطني لقفز الحواجز مشاركته بمسابقة الفرق من خلال منافسات الشوط التأهيلي في المركز الـ 18 بإجمالي 72 خطأ، بزمن وقدره 249.47 ثانية، ويتبقى للمنتخب مسابقة الفردي التي تقام غداً الإثنين وعلى مدار يومين بقصر فرساي.



واختتمت كذلك مريم الفارسي عداءة منتخبنا الوطني مشاركتها في الدورة بالمركز التاسع بمنافسات الجولة الثانية في سباق 100 متر بزمن وقدره 13.26 ثانية، محققة رقماً شخصياً جديد.



وأنهى كذلك منتخبنا الوطني للجودو مشاركته في الدورة بـ6 أوزان مختلفة عن طريق كل من بشيرات خرودي بوزن 52 كجم، ونارمند بيان بوزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي بوزن تحت 81 كجم ، و أرام جريجوريان الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور نصف النهائي من مسابقة وزن تحت 90 كجم، بعد تقديم مستويات مشرفة والفوز في المباراتين الأولى والثانية، وظافر آرام بوزن تحت 100 كجم، وعمر معروف بمسابقة وزن فوق 100 كجم، الذي خرج من دور الـ16 بسبب بعض الأخطاء التحكيمية عقب الفوز على بطل الجزائر في دور الـ32.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز