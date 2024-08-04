الجورجية سالوكفادزه تودّع الأولمبياد بعد 10 دورات

المصدر: شاتورو - أ ب

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بعد 10 دورات أولمبية و36 عاماً من المنافسات الأولمبية، تقول الرياضية الجورجية نينو سالوكفادزه إن مسيرتها انتهت أخيراً.

ظلت الجورجية لاعبة الرماية بالمسدس حاضرة دائماً في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ سيئول 1988، عندما تنافست وقتها باسم الاتحاد السوفييتي. وفي باريس 2024، أصبحت أول رياضية على الإطلاق تتنافس في الألعاب 10 مرات. وخلال هذه الفترة، رأت الرامية البالغة من العمر 55 عاماً أن الألعاب أصبحت أكبر وأكثر احترافية، وإن المنافسة أصبحت أكثر صعوبة.

فكرت سالوكفادزه في الاعتزال بعد أول دورة ألعاب أولمبية لها منذ 36 عاماً، بعد فوزها بالميداليتين الذهبية والفضية عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاماً. وكادت أن تغادر البلاد في تسعينيات القرن الماضي، عندما واجهت صعوبة في دعم أسرتها ماليا في جورجيا المستقلة حديثاً.

وأعلنت اعتزالها بعد طوكيو عام 2021 ثم عادت عن القرار، لكن هذه المرة، تقول إنها انتهت من مسيرتها «بالتأكيد». وكان حضورها في أولمبياد باريس بمثابة تكريم لوالدها فاختانغ، الذي كان مدربها أيضاً.

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