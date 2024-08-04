رياضيو نيوزيلندا في الأولمبياد.. «مكافآت» مهما كانت النتائج

المصدر: باريس - رويترز

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بغض النظر عن المراكز التي يحتلونها في أولمبياد باريس 2024، سيعود رياضيو نيوزيلندا إلى بلادهم بعد انتهاء المشاركة، وحول أعناقهم شيء ثمين، وهو قلادات «البونامو»، التي تصنعها عرقية الماوري، وتهدف إلى تذكير رياضيي نيوزيلندا ببلادهم خلال المشاركة الأولمبية.

وتم توزيع 550 قلادة على الرياضيين وفرقهم، بعد أن تم تصنيعها يدوياً، في عملية استمرت لمدة عام، من قبل عرقية الماوري، التي تمثل سكان نيوزيلندا الأصليين، وهي مصنوعة من حجر تاهوتاهي، وهو حجر أخضر نادر، يوجد في نيوزيلندا، ضمن أحجار البونامو، التي تحظى بقيمة كبيرة هناك.

وقال لاعب التجديف، فيليب ويلسون، في مركز فاير سور مارين للرياضات المائية «إنه لشرف حقيقي أن يتم إهدائي واحدة، إنها علامة على الاحترام، وكل فرد في الفريق حصل على هذه عندما وصلنا إلى باريس».

«هذا يأتي ضمن الثقافة التي يبنيها الفريق الأولمبي النيوزيلندي، للتأكد من أن الجميع يشعرون بأنهم مميزون، ويشعرون بأنهم جزء من فريق من الرائع أن يشكلوا جزءاً منه».

وتحتل بعثة نيوزيلندا حالياً المركز الثالث عشر في ترتيب الدول المشاركة في أولمبياد باريس 2024، بعد أن نجحت في الحصول على ست ميداليات مختلفة، منها ميداليتان ذهبيتان، بينما تحصلت على ثلاث ميداليات فضية، وميدالية واحدة برونزية.

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