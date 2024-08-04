متطوعو الأولمبياد يبيعون ملابسهم الرسمية

المصدر: باريس - د ب أ

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ذكرت تقارير إعلامية، أن أوائل المتطوعين بأولمبياد باريس 2024، بدأوا بالفعل في بيع زيهم الرسمي عبر المنصات الإلكترونية، رغم أن البطولة وصلت لمنتصفها فقط.

وذكرت شبكة (بي.إف.إم.تي.في)، أن أحد الأسعار المطلوبة للقبعة المشهورة للمتطوعين، وصلت إلى 210 يورو (228 دولاراً)، و147 يورو للسروال، و84 يورو للشال.

لون

وذكر التقرير أن أحد المتطوعين في منافسات الرجبي، التي انتهت، عرض حقيبة مقابل 105 يورو، قائلاً: إنه لا يحب لونها.

ويتميز المتطوعون، البالغ عددهم 45 ألفاً، بزيهم الأزرق الفيروزي المميز، الذي أنتجته شركة ديكاثلون للسلع الرياضية.

يذكر أن أطقم الملابس ليست للبيع العام، ولا يسمح للمتطوعين بارتداء الملابس خارج نطاق عملهم، إلا بعد مرور شهر من نهاية الأولمبياد والبارالمبياد.

في الأثناء، ذكرت شبكة (بي.إف.إم.تي.في)، أن شركة ديكاثلون تدرس تصميم مجموعة من الملابس مستوحاة من ملابس المتطوعين، وبيعها عقب نهاية الأولمبياد.

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