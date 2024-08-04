دي بينا يدخل التاريخ ويضمن أول ميدالية للرأس الأخضر

المصدر: باريس - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يتمكن ملاكم الرأس الأخضر ديفيد دي بينا من السيطرة على فرحته، بعد مواصلة مسيرته الرائعة في أولمبياد باريس الصيفي، وبلوغ الدور قبل النهائي في وزن الذبابة، وضمان أول ميدالية أولمبية لبلاده.

وتغلب دي بينا على باتريك تشينيمبا بطل الألعاب الأفريقية، والمتوج بالميدالية البرونزية في ألعاب الكومنولث 5- 0، ليبلغ الدور قبل النهائي، ما يعني أنه ضمن إحراز ميدالية برونزية على الأقل. وقال دي بينا للصحافيين «لا أستطيع وصف مشاعري. إنها مشاعر هائلة. حققت النجاح من أجل بلدي، لأننا نستحقه. نحن جزيرة صغيرة، ولم نفعل ذلك من قبل».

«أنا أول من كتب هذه القصة. شعرت بالدعم الذي قدمته لي بلادي، وأشكرهم على هذا الانتصار».

«كان الأمر مخالفاً للتوقعات. راهن الجميع على باتريك، فهو بطل أفريقيا. لم أكن الشخص المتوقع، كنت مواطن الرأس الأخضر البسيط. أظهرت للعالم أننا دولة صغيرة الحجم، لكننا أقوياء».

وأثار دي بينا ضجة في حلبة نورث باريس أرينا، بطريقة تصفيف شعره الفريدة، لدرجة أن بعض المشجعين حاولوا تقليد مظهره.

وقال دي بينا «أحياناً ينظر الناس إليّ ويضحكون قائلين... آه، الرجل ذو الأذنين مثل ميكي ماوس، لكن اليوم أظهرت لهم أنني أستطيع أن أكون بسيطاً، ولكن قوياً وشرساً». وأضاف «طلب مني مدربي أن أفعل ذلك، لأن الأفارقة يظهرون بالضفائر أحياناً، وقال عليك أن تبدو مختلفاً عن جميع الرجال الأفارقة. كانت لدى مدربي رؤية ليست عند أحد. والآن أصبح كل الناس يقلدونني». ويواجه دي بينا اليوم، الأوزبكي حسن بوي دوسماتوف، الحائز على الميدالية الذهبية في دورة 2016.

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