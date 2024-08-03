الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تتأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس وتضمن ميدالية للعرب

المصدر: وكالات

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بكت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بشدة عقب تأهلها إلى الدور نصف النهائي من أولمبياد باريس 2024 الجارية، ليحتضنها الطاقم الجزائري حتى خروجها من الحلبة.

وفازت الجزائرية، على لوكا هاموري بطلة المجر ضمن منافسات الدور ربع النهائي لوزن تحت 66 كجم في الملاكمة "سيدات".

وجاءت نتيجة المباراة 5-0 للملاكمة الجزائرية إيمان خليف بإجماع قرارات الحكام الـ5 عقب تفوقها باكتساح خلال الـ3 جولات.

وبتلك النتيجة تأهلت الملاكمة الجزائرية ايمان خليف إلى الدور نصف النهائي في أولمبياد باريس 2024 الجارية، لتضمن الميدالية الثالثة للدول العربية في الأولمبياد بشكل رسمي.

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