إنجاز تاريخي للعرب في أولمبياد باريس 2024

المصدر: البيان

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حقق منتخبا المغرب ومصر في النسخة الحالية بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس إنجازاً تاريخياً للعرب ببلوغ الدور نصف النهائي بالبطولة في منافسات لعبة كرة القدم، مما يؤهلهما لقنص ميداليتين "ذهبية وفضية" أو ميدالية واحدة "برونزية" على أقل تقدير.

وتأهل المنتخب المغربي للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه الكبير على نظيره الأمريكي بأربعة أهداف دون رد، بينما بلغ المنتخب المصري الدور نفسه للمرة الأولى منذ 60 عامًا، عقب تغلبه على نظيره الباراغوياني بركلات الترجيح.

وبهذا الإنجاز، تتاح لمنتخبي "أسود الأطلس" و"الفراعنة" فرصة منح العرب ميداليتين، ذهبية وفضية، أو ميدالية على الأقل، وفي أسوأ الأحوال ستكون برونزية في حال خسارتهما في الدور نصف النهائي، حيث سيتواجهان في مباراة تحديد المركز الثالث على الميدالية البرونزية.

وشاركت ثلاثة منتخبات عربية في أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم، وهي مصر والمغرب، إضافة إلى العراق الذي ودع المسابقة من دور المجموعات.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري سيواجه صاحب الأرض الفرنسي يوم الاثنين المقبل، على ملعب غروباما ستاديوم في مدينة ليون، بينما سيكون المنتخب المغربي على موعد مع نظيره الإسباني في نفس اليوم، على ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا.

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