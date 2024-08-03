الأولمبية الإماراتية تشارك في استقبال المجلس الأولمبي الآسيوي في باريس

المصدر: البيان

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شارك سعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، في فعاليات الاستقبال الذي نظمه المجلس الأولمبي الآسيوي على هامش دورة الألعاب الأولمبية بباريس، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وهم سعادة اللواء الدكتور محمد المر، وسعادة ناصر التميمي، وسعادة أمل بو شلاخ، وسعادة خلود الظاهري.

وافتتح اللقاء راجا رندير سينغ رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بالوكالة بكلمة رحب فيها بجميع الوفود من اللجان الأولمبية الآسيوية، متمنياً التوفيق لجميع الرياضيين في أولمبياد باريس 2024.

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