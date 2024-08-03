صفية الصايغ تستكمل مشاركة وفد الإمارات في أولمبياد باريس بسباق الطريق غداً

المصدر: البيان

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تستكمل صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات غداً الأحد منافسات وفد الإمارات الرياضي المشارك بفعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة (26 يوليو – 11 أغسطس) بمشاركة 10,500 وتشارك فيها الإمارات بـ14 رياضياً ورياضية يتنافسون في 5 ألعاب مختلفة هي الفروسية، والجودو، وألعاب القوى، والدراجات، والسباحة، وذلك من خلال خوض غمار سباق الطريق للسيدات والذي تبلغ مسافته 158 كم بمشاركة 96 لاعبة.



وتعد الأمريكية كريستين أرمسترونج أكبر لاعبة تحصل على ميدالية أولمبية في سباق الطريق برياضة الدراجات بفئتي الرجال والسيدات، حيث كان عمرها 43 عامًا عندما فازت بسباق فردي ضد الزمن للسيدات عام 2016 بريو دي جانيرو، فيما يعد البلجيكي ريك فان لوي أصغر بطل أولمبي في سباق الدراجات على الطريق بعمر 18 عامًا و226 يومًا عندما فاز بالميدالية الذهبية في سباق الطريق لفرق الرجال في أولمبياد هلسنكي عام 1952.



وأنهت 3 رياضات من أصل 5 مشاركتها ضمن وفد الإمارات في المحفل الأولمبي حتى الآن وهي السباحة والتي شاركت فيها مها الشحي بسباق 200 متر حرة محققة زمناً وقدره 2:17.17 دقيقة بفارق 20 جزء من الثانية عن رقمها السابق، في المركز الـ28 بالترتيب العام، ويوسف المطروشي الذي سجل زمناً وقدره 50:39 ثانية بسباق 100 متر حرة في المركز الـ 44، محطماً رقمه السابق 50:43 ثانية، كما اختتم منتخبنا الوطني لقفز الحواجز مشاركته بمسابقة الفرق من خلال منافسات الشوط التأهيلي في المركز الـ 18 بإجمالي 72 خطأ، بزمن وقدره 249.47 ثانية، ويتبقى للمنتخب مسابقة الفردي التي تقام بعد غدٍ الإثنين وعلى مدار يومين بقصر فرساي.



واختتمت كذلك مريم الفارسي عداءة منتخبنا الوطني مشاركتها في الدورة بالمركز التاسع بمنافسات الجولة الثانية في سباق 100 متر بزمن وقدره 13.26 ثانية، محققة رقماً شخصياً جديد.



وأنهى كذلك منتخبنا الوطني للجودو مشاركته في الدورة بـ6 أوزان مختلفة عن طريق كل من بشيرات خرودي بوزن 52 كجم، ونارمند بيان بوزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي بوزن تحت 81 كجم ، و أرام جريجوريان الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور نصف النهائي من مسابقة وزن تحت 90 كجم، بعد تقديم مستويات مشرفة والفوز في المباراتين الأولى والثانية، وظافر آرام بوزن تحت 100 كجم، وعمر معروف بمسابقة وزن فوق 100 كجم، الذي خرج من دور الـ16 بسبب بعض الأخطاء التحكيمية عقب الفوز على بطل الجزائر في دور الـ32.



وأكد الدكتور ياسر عمر الدوخي الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات أن تأهل صفية الصايغ إلى أولمبياد باريس 2024 هو أكبر حافز لكي تكون قدوة لكافة اللاعبات سواء في لعبة الدراجات أو باقي الرياضات الأخرى، خاصة وأنها شاركت في فئة السيدات الكبار، بما يمنحها خبرة كبيرة من خلال الاحتكاك من نخبة المشاركات في هذه الرياضة.



وأشار الدوخي أن لجنة المنتخبات بدأت في الإعداد الجيد للمشاركة في أولمبياد داكار للشباب، من خلال تواجد عدد من الدراجين الجاهزين للمشاركة، ويعمل الاتحاد على إعدادهم منذ فترة كي يكونوا جاهزين وفق الخطة الزمنية والفنية المدرجة، وبالتنسيق ما بين لجنة المنتخبات والاتحاد واللجنة الأولمبية.



وأوضح الدوخي أن وجود عدداً من الشباب في فريق الإمارات للدراجات كان له الأثر الكبير الفترة الماضية في تحقيق إنجازات كبيرة للمنتخبات الوطنية، وتحقيق أول ذهبية وفضية آسيوية في سباق الطريق تحت 23 سنة، مؤكداً أن خطة الاتحاد هي أن تصبح الدراجة الإماراتية رقماً صعباً على خارطة الدراجات في آسيا، وأيضاً الصعود إلى بطولات العالم والمنافسة القوية، بسبب التأهيل الجيد لهؤلاء الدراجين ووضع خطة مشاركات وطوافات قادمة.



وتوجه الأمين العام للاتحاد بالشكر إلى كل الدراجين الذين سعوا إلى الوصول الرسمي لأولمبياد باريس، وخص بالشكر الدراج المتميز أحمد المنصوري الذي اجتهد بشكل غير مسبوق ووصل إلى الأمتار الأخيرة في محاولة تجميع النقاط من أجل التأهل إلى سباق المضمار بالدورة الأولمبية، بعد أن قدم كل ما يستطيع وكان قريب من الحلم، حيث قام بعمل كبير رفقة جهازه الفني بالتنسيق مع الاتحاد، متوجهاً بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على دعمهم الكامل للبطل أحمد المنصوري في مشواره الطويل في جمع النقاط طوال الفترة الماضية.

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