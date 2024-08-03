المصري نائل صهر بيل جيتس ينسحب من فروسية قفز الحواجز بسبب إصابة جواده

المصدر: وكالات

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انسحب نائل نصار صهر الملياردير الأمريكي بيل جيتس، وهو الفارس الوحيد الذي يمثل مصر في أولمبياد باريس وثار جدل كبير حول مشاركته، من منافسات قفز الحواجز اليوم السبت بسبب إصابة جواده.

وقال الاتحاد المصري للفروسية إن الجواد أصيب في الساق اليمنى الأمامية أمس الجمعة و"عقب الكشف عليه بالموجات الصوتية تقرر عدم إمكانية مشاركته لينسحب نصار من الأولمبياد".

وأضاف الاتحاد "الإصابة جاءت في توقيت صعب بعد اجتياز الجواد الاختبار الطبي الأول للخيول الذي أقيم في 31 يوليو.

"اللوائح تمنع استبدال الجواد أو الفارس بعد 31 يوليو، وهو ما يعني نهاية مشاركة مصر في الفروسية في الأولمبياد".

وقال الاتحاد إن نائل هو سادس فارس ينسحب من الأولمبياد بعد إصابة الجواد الخاص به. وثار جدل كبير حول بعثة مصر الأولمبية بسبب سفر نائل مع عشرة مرافقين للمشاركة في مسابقة فروسية قفز الحواجز في ألعاب باريس إذ تعرض المسؤولون المصريون لوابل من الأسئلة بشأن "إهدار المال العام" قبل أن يرد الاتحاد المصري للفروسية قائلا إن نصار سافر مع جميع أفراد الطاقم المعاون على نفقتهم الخاصة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خطابا رسميا يكشف سفر عشرة من أفراد الطاقم المعاون من بينهم زوجة نصار معه إلى باريس وهو ما أثار انتقادات كبيرة خاصة وأن مصر تنافس بفارس وحيد في الألعاب.

واختار الاتحاد المصري للفروسية نصار لتمثيل بلاده في الأولمبياد بصفته صاحب أعلى ترتيب عالمي لفارس مصري.

وقال الاتحاد المصري إن نصار المقيم في الولايات المتحدة وجميع أفراد الطاقم المعاون من طبيب بيطري ومساعدين وسياس سيسافرون مباشرة إلى باريس "بمعرفتهم الشخصية وعلى نفقتهم الخاصة".

وأضاف في بيان "تم إدراج أسماء هؤلاء في البعثة لغرض واحد فقط وهو إمكانية إصدار تصاريح دخول لملاعب المباريات والإسطبلات ومزاولة مهامهم لدعم الفارس، وليس بهدف الحصول على دعم مادي من الدولة المصرية".

وأشار الاتحاد المصري للفروسية إلى أن نصار أبلغ المسؤولين بأنه سينقل الجواد الخاص به من الولايات المتحدة إلى فرنسا بالطائرة على نفقته الخاصة و"تنازل عن أي دعم مادي له ولفريقه".

ونصار (33 عاما) متزوج من جنيفر إبنة بيل جيتس ولديهما طفلة.

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