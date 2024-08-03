اجتماع تنسيقي للجان الأولمبية الخليجية في باريس

المصدر: باريس - البيان

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شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، بحضور فارس محمد المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع تنسيقي لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية.

وذلك على هامش دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين باريس 2024، حيث سبق الاجتماع الاستقبال الرسمي الذي أقامه رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، أول من أمس في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد الدكتور عبدالله الرحومي رئيس الوفد الطبي المرافق لوفد الإمارات المشارك بدورة الألعاب الأولمبية بباريس على أن التحضيرات والاستعدادات من الجانب الطبي، تمت على مرحلتين مختلفتين؛ سبقت فيها الأولى المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية من خلال إجراء استبيان شامل للتأكد من صحة وسلامة جميع الرياضيين المشاركين والإطلاع على تاريخ الإصابات ومختلف البيانات الصحية لكل رياضي، لضمان تحقيق جاهزية اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل الدخول في غمار المنافسات.

هدف

وأشار الرحومي إلى أن المرحلة الثانية من الاستعدادات الطبية للمشاركة الأولمبية تضمنت تواجد الطاقم الطبي داخل القرية وبصفة مستمرة، مع توفير الأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة الموصى بها علمياً، سعياً للوصول إلى أفضل النتائج سواء الخاصة بسرعة الاستشفاء أم التأهيل في حالة حدوث الإصابات.

موضحاً أن الوفد الطبي قام بتزويد مقر إقامة الرياضيين بالقرية عيادة متكاملة، بهدف تقديم الخدمات العلاجية والاستفادة من ذلك في عدم الحاجة إلى الذهاب للجهات الطبية في الدولة المستضيفة، والحصول على الجوانب المطلوبة بمكان تواجد الرياضيين نفسه، وبما يسهم في توفير عنصري الجهد والوقت.

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