معروف يخسر أمام الفرنسي رينر في الجودو

المصدر: باريس - البيان

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اختتم عمر معروف لاعب منتخبنا الوطني للجودو مشواره بفعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة (26 يوليو الماضي - 11 أغسطس الجاري) بمشاركة 10500 رياضي من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها على 35 منشأة رياضية.

وتشارك فيها الإمارات بـ 14 رياضياً ورياضية يتنافسون في 5 ألعاب مختلفة هي الفروسية، والجودو، وألعاب القوى، والدراجات، والسباحة.

وخسر عمر معروف من نظيره الفرنسي تيدي رينر الحاصل على ميداليتين أولمبيتين، والمصنف السابع عالمياً، وذلك في دور الـ 16 بمسابقة وزن فوق 100 كجم التي أقيمت أمس ، بعد تقديم عرض مشرف، أمام تشجيع جماهيري كبير شهدته صالة تشامب دي مارس ارينا، لدعم اللاعب الفرنسي صاحب الأرض، حيث استهل عمر معروف مشواره بالفوز على اللاعب الجزائري محمد المهدي ليلي بالايبون بمسابقة وزن فوق 100 كجم بدور الـ 32.

وكان عمر معروف منافساً قوياً للبطل الفرنسي تيدي رينر الذي لم يتمكن من حسم المباراة في وقتها الأصلي أو بتسجيل أي نقاط، حيث حسم المباراة لصالحه بعدد من الأخطاء التحكيمية التي حالت دون تأهل لاعبنا بعد أن منحت الأفضلية للاعب الفرنسي والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ولحق عمر معروف بكل من ظافر آرام، وآرام جريجوريان، وبشيرات خرودي، ونارمند بيان، وطلال شفيلي، ليختتم مشاركة منتخبنا الوطني للجودو في الدورة الأولمبية الصيفية بباريس 2024.

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