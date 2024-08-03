صفية الصايغ تخوض تحدي سباق الطريق للدراجات غداً

المصدر: باريس - البيان

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تستكمل صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات غداً منافسات وفد الإمارات الرياضي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، من خلال خوض غمار سباق الطريق للسيدات والذي تبلغ مسافته 158 كم بمشاركة 96 لاعبة.

أكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، أن البطلة صفية الصايغ لاعبة المنتخب الوطني للدراجات الهوائية خضعت لبرنامج إعداد جيد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من خلال مشاركاتها مع المنتخب الوطني أو مع فريقها «الإمارات القابضة للدراجات الهوائية».

وانطلق معسكر صفية الصايغ الإعدادي في الفجيرة، ثم المشاركة في بطولة آسيا للطريق التي أقيمت في كازاخستان من 4 إلى 13 يونيو الماضي، ونجحت في تحقيق نتائج مشرفة بوصولها إلى المرحلة الأخيرة بين دراجي النخبة، ثم شاركت في معسكر إعدادي ثان في مدينة جيرونا الإسبانية حتى 25 يونيو الماضي.

والذي سبق مشاركتها في طواف بولندا ثم فترة إعدادية ثالثة ضمن معسكر فريقها «الإمارات القابضة للدراجات الهوائية» في إيطاليا، ثم سباق «أرجنتا كلاسيك» في 7 يونيو الماضي ، إضافة إلى معسكر إعدادي طويل نسبياً أمتد من 8 يوليو الماضي حتى 25 من الشهر نفسه بمدينة جيرونا، شاركت بعده في سباق «آنا فاس رايس».

توقع

ووسط هذه الكوكبة العالمية المشاركة في الأولمبياد توقع رئيس الاتحاد أن تكون مشاركة صفية الصايغ في الأولمبياد مثالية من حيث التجربة والخبرة الكبيرة التي ستنالها البطلة المتألقة، وسط بطلات العالم، مشيراً إلى أن النتائج الجيدة التي حققتها المنتخبات الوطنية الفترة ستكون دافعاً لدعم نجوم الدراجات للتأهل إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وأكد أن اتحاد الدراجات سيطلق مبادرة قريباً سيكون من شأنها إعداد وتأهيل الدراجين المتميزين والموهوبين وتدريبهم للمنافسة على المستوى العالمي، وستكون خريطة طريق وإحدى أبرز الخطط التطويرية للمستقبل، وسنعمل على تجهيز وتأهيل أكثر من دراج إلى أولمبياد 2028، خاصة بعد صعود صفية الصايغ وقرب أحمد المنصوري من الصعود.

والذي سيمثل دافعاً لمختلف الدراجين، وهذا اتضح الفترة الماضية بعد تكوين جيل جديد من الدراجين قادر على الحفاظ على استمرارية الإنجازات، وهم مستعدون لمواصلة الإنجازات.

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